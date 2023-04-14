Во Владимирской области половодьем заливает дороги. В Муромском районе из-за подъёма уровня воды в...

Во Владимирской области половодьем заливает дороги.В Муромском районе из-за подъёма уровня воды в Оке произошёл перелив двух участков дорог ведущих в населённые пункты Польцо, Блогавещенское, Алешунино, Боровицы, Мартыново.Наибольшая глубина подтопления – 65 сантиметров, наибольшая протяжённость – 140 метров. В отрезанных населённых пунктах проживает около 100 человек. Обстановка под контролем. Для перевозки населения через подтопленные участки и доставки продуктов, медикаментов и почты организована работа грузовых автомобилей и плавающих транспортёров. Так же на контроле спасателей посёлок Мстёра Вязниковского района, 78 приусадебных участков во Владимире, Коврове, Собинском и Вязниковском районах.Юрий Фролов, заместитель начальника отряда ГУ МЧС по Владимирской области:- В целях контроля за паводком в 2023 году ежесуточно совместно с органами местного самоуправления, 6 пожарно-спасательным гарнизоном проводятся мероприятия по патрулированию водных объектов и замера уровня подъема воды в реке Ока. По состоянию на 13 апреля уровень подъема составил 584 см.