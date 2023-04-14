Во Владимирской области предприниматель пытался вывезти лесоматериалы из карантинной фитосанитарной...

Во Владимирской области предприниматель пытался вывезти лесоматериалы из карантинной фитосанитарной зоны без сертификата.В апреле текущего года на участке автодороги М-7 «Волга» в Муромском районе был проведен рейд по контролю перемещения автомобильного транспорта с лесоматериалами.Напомним, Приказом Управления Россельхознадзора по Владимирской области на территории региона установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный режим по вредителям леса усачей (р. Monochamus).В ходе рейда был остановлен автомобиль индивидуального предпринимателя, который вёз подкарантинную продукцию («балансы хвойных пород»). Сообщается, что более 29 м.куб.Лесоматериалы вывозились из Муромского района - карантинной фитосанитарной зоны без специального сертификата.Напомним, это грубое нарушение. Вывозить лес можно лишь на основании электронного документа, подписанного «усиленной квалифицированной электронной подписью», сообщается на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.В итоге при визуальном осмотре «карантинные вредные организмы не выявлены».В соответствии с ч. 1 статьи 49 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.Фото: pxfuel.com