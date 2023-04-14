Во Владимирской области продолжается выдвижение кандидатов для участия в праймериз Единой России....

Во Владимирской области продолжается выдвижение кандидатов для участия в праймериз "Единой России".Документы подал и заместитель секретаря регионального отделения партии, зампредседателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин.Предварительное голосование- прекрасная возможность проявить себя- как для молодежи, так и для опытных политиков, это и механизм обратной связи с избирателями. Выдвижение кандидатов будет идти до 27 апреля, само же голосование будет проходить в электронном формате с 22 по 28 мая.Вячеслав Картухин, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", зампредседателя Законодательного собрания:- Для меня это безусловно генеральная репетиция перед основными выборами, отношение очень серьезное и ответственное потому что для тех кто уже депутат надо перед избирателями и отчитаться и заручиться их поддержкой.