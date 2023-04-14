Во Владимирской области Судогодский районный суд рассмотрит уголовное дело о получении пассажирами...

Во Владимирской области Судогодский районный суд рассмотрит уголовное дело о получении пассажирами рейсового автобуса травм.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Известно, что 13 декабря прошлого года водитель рейсового автобуса перевозил пассажиров из города Гусь-Хрустальный во Владимир. Мужчина двигался со скоростью более 90 км в час.По маршруту — в районе 294-го км автодороги Р-132 («Золотое кольцо») он пересек разметку, которая обозначала край проезжей части. Таким образом автобус столкнулся с дорожным ограждением и опрокинулся.В результате этого ДТП двум пассажирам автобуса были причинены «телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», сообщает пресс-служба прокуратуры.Заместителем прокурора Судогодского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Гусь-Хрустальный.В ходе расследования водитель свою вину признал полностью.Уголовное дело (по ч.1 ст.264 УК РФ) направлено в Судогодский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com