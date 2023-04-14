Во Владимирской области у должников за электроэнергию конфискуют автомобили. ЭнергосбыТ Плюс...

Во Владимирской области у должников за электроэнергию конфискуют автомобили."ЭнергосбыТ Плюс" совместно с приставами и региональным управлением ГИБДД вышли на поиск должников областного центра. Рейд проводился с использованием программного комплекса "Дорожный пристав". Все подробности у Александра Сыпченко.Большие долги грозят большими проблемами. Для судебных приставов выявить в общем потоке водителей-должников довольно просто. Комплекс "Дорожный пристав" сканирует номера машин и, при наличии их в базе данных службы судебных приставов, выявляет злостных неплательщиков. Этот житель Владимира задолжал за тепло, свет и горячую воду 56 тысяч рублей, при себе у него нет даже документов на управление транспортом. Чтобы его ржавые "Жигули" не эвакуировали на штрафстоянку, он оперативно скрутил передние колеса. Но даже это недобросовестному автолюбителю не помогло.Савелий Черноусов, лейтенант внутренней службы, судебный пристав-исполнитель Фрунзенского отдела судебных приставов:- После остановки транспортного средства судебный пристав-исполнитель составляет акт описи ареста имущества должника, принадлежащего ему на праве собственности, в дальнейшем должнику дается 10 дней для добровольного погашения задолженности.Если все меры воздействия не помогают, машина может быть реализована в счет погашения долга. Всего в ходе рейда проверено 12 автомобилей, среди владельцев которых оказалось 3 должника "ЭнергосбыТ Плюс". В компании напоминают - не копите задолженность: ведь чем она больше, тем труднее ее погасить.Юлия Афонина, руководитель отдела по сбору денежных средств с физических лиц "ЭнергосбыТ Плюс":- Если клиент после вынесения судебного решения в добровольном порядке не оплачивает задолженность, мы вынуждены направить на принудительное взыскание в службу судебных приставов, в настоящий момент более 12 тысяч дел на общую сумму 58 миллионов рублей находится в службе судебных приставов.Всего с начала 2023 года проведено уже 6 рейдов с использованием программного комплекса "Дорожный пристав". В результате оплачено более 215 тысяч рублей. В рамках акции "Весеннее обновление" до конца мая долги за энергоресурсы можно погасить на выгодных условиях. При оплате суммы долга и текущих начислений в установленный срок должнику спишут все начисленные пени.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир