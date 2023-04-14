Участники СВО во Владимирской области получат льготы на приобретение древесины.

Участники СВО во Владимирской области получат льготы на приобретение древесины. Решение приняли на внеочередном заседании Законодательного Собрания региона.Военнослужащие смогут приобрести строительный лес и дрова на льготных условиях.«Эта мера социальной поддержки окажет действенную помощь людям в решении насущных житейских задач», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.