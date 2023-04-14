Во Владимирской области в деревне Делово произошёл крупный пожар. Крупный пожар произошёл сегодня...

Во Владимирской области в деревне Делово произошёл крупный пожар.Крупный пожар произошёл сегодня утром (14 апреля) в деревне Делово Селивановского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Вызов поступил в 4:25. И на место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Специалисты сообщают, что уже наблюдалось открытое горение. Рядом находились и других жилые дома. Но пожарным удалось оперативно справиться с огнём.Отмечается, что общая площадь пожара - 252 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.Обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.Известно, что к ликвидации пожара от МЧС России привлекались 22 человека личного состава и 8 единиц техники. Помощь в тушении огня оказали и специалисты добровольной пожарной команды «Новлянка» в составе 2 человек (и 1 единицы техники).Фото: официальный телеграм-канал МЧС России по Владимирской области