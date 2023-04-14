Во Владимирской области вручили паспорта новым гражданам России. Сотрудники Управления по вопросам...

Во Владимирской области вручили паспорта новым гражданам России.Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области вручили паспорта новым гражданам страныПосле торжественной церемонии принятия присяги на верность Российской Федерации, переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей вручили российские паспорта. Полноправными гражданами нашей страны стали семь человек. Они поблагодарили полицейских за оказанную консультативную и практическую помощь в получении паспорта.