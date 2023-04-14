В суд направлено уголовное дело в отношении водителя перевернувшегося автобуса «Гусь-Хрустальный – Владимир», который в декабре 2022 года совершил на подъезде к областному центру ДТП, в

В суд направлено уголовное дело в отношении водителя перевернувшегося автобуса «Гусь-Хрустальный – Владимир», который в декабре 2022 года совершил на подъезде к областному центру ДТП, в котором пострадали 25 человек, а двое получили тяжелые травмы. 13 декабря около 9:20 на 195 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе водитель «КАВЗ 4238-72» не справился с