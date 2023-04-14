Коровы Вязниковского районе перевыполняют план. С начала года буренки дали по 32, 5 кг на каждую. Это 8, 2 кг больше, чем в прошлом году. По словам депутата Госдумы Игоря Игошина, местное

Коровы Вязниковского районе перевыполняют план. С начала года буренки дали по 32, 5 кг на каждую. Это 8, 2 кг больше, чем в прошлом году. По словам депутата Госдумы Игоря Игошина, местное поголовье насчитывает 1175 коров. Валовый надой по сравнению с предыдущим годом увеличился на 11,6 тонны. Главная причина успеха, считают вязниковские аграрии, в правильном