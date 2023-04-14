За последние 6 лет во Владимирской области на землях сельхозназначения обнаружены 262 свалки.
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За последние 6 лет во Владимирской области на землях сельхозназначения обнаружены 262 свалки.
Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.
Так, с 2017 года и по настоящий момент на территории трех регионов выявлено 469 свалок на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 79 гектар. Во Владимирской области — 262.
Из числа выявленных (по трём областям) за последние 5 лет свалок ликвидировано 379, на общей площади более 54 гектар, что составило 81%, сообщает Управление.
Однако около 90 свалок и мест захламления отходами производства (и потребления) на землях сельхозназначения с 2017 года по-прежнему не ликвидированы. Отмечается, что подобные участки легко воспламеняются.
Управление Россельхознадзора напоминает, что ответственность за захламление сельскохозяйственных земель несет правообладатель участка. Если же земля относится «к невостребованным», а собственник отсутствует, то ответственность за размещение свалки лежит на администрации муниципального района (где и был обнаружен мусор).
Официально сообщается, что вопрос ликвидации свалок взят ведомством на особый контроль. Принимаются меры как административного, так и досудебного/судебного характера.
Фото: pxfuel.com