За последние 6 лет во Владимирской области на землях сельхозназначения обнаружены 262 свалки. Об...

За последние 6 лет во Владимирской области на землях сельхозназначения обнаружены 262 свалки.Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Так, с 2017 года и по настоящий момент на территории трех регионов выявлено 469 свалок на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 79 гектар. Во Владимирской области — 262.Из числа выявленных (по трём областям) за последние 5 лет свалок ликвидировано 379, на общей площади более 54 гектар, что составило 81%, сообщает Управление.Однако около 90 свалок и мест захламления отходами производства (и потребления) на землях сельхозназначения с 2017 года по-прежнему не ликвидированы. Отмечается, что подобные участки легко воспламеняются.Управление Россельхознадзора напоминает, что ответственность за захламление сельскохозяйственных земель несет правообладатель участка. Если же земля относится «к невостребованным», а собственник отсутствует, то ответственность за размещение свалки лежит на администрации муниципального района (где и был обнаружен мусор).Официально сообщается, что вопрос ликвидации свалок взят ведомством на особый контроль. Принимаются меры как административного, так и досудебного/судебного характера.Фото: pxfuel.com