Законодательное собрание Владимирской области направило дополнительные миллиарды рублей на...

Законодательное собрание Владимирской области направило дополнительные миллиарды рублей на социально значимые программы.Это итог внеочередной апрельской сессии областного парламента. Слово- Марии Платанюк.6 миллиардов плюсом - в региональную казну. Это результат эффективной работы промышленности - санкциям вопреки. И активное участие нашей области в государственных программах с федеральной поддержкой. На внеочередном заседании областного парламента депутаты распределяют дополнительные доходы. Поправки в закон, предложенные губернатором Александром Авдеевым, утверждены. Приоритет- дорожное строительство, подчёркивает председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв. Увеличить финансирование ремонта дорог, отмечает спикер, на встречах просят сами жители.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Если раньше из областного бюджета до 2021-ого года направлялось порядка 100-200 миллионов рублей- из областного именно бюджета на ремонт и содержание дорог в городах и районах области, то начиная с 21-ого года по инициативе фракции "Единая Россия" эти денежные средства увеличены где-то до миллиарда 500 миллионов- миллиарда 600 миллионов.Бюджет на дорожный ремонт в муниципальных образованиях увеличен на 325 миллионов. Главный показатель- качество. Парламентарии просят жителей информировать депутатов своих округов, если недавно отремонтированная дорога вновь пошла трещинами. Скоро откроется и специальная горячая линия. 150 миллионов ЗакСобрание направило на завершение строительства поликлиники в Муроме, увеличение дополнительных выплат медикам. 263 миллиона пойдут на "школьные стройплощадки". Новые учебные заведения сейчас строятся в Сновицах, Коврове, Вязниках, Покрове. 800 миллионов регион вложит в ЖКХ. Важнейшей темой стала и поддержка участников специальной военной операции и их семей. Бойцы и их близкие получили право на льготную покупку древесины. Закон принят по инициативе фракции "Единая Россия". В первую очередь, это помощь тем, кто живёт в сельской местности. По предложению главы региона мера будет шире. Древесина - не только на нужды отопления, но и на строительство, и на ремонт жилья.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Разработав этот закон, направили для замечаний и предложений в адрес правительства, в адрес губернатора. В целом, то, что участники СВО, вернувшись по окончании этой операции домой, смогут в первоочередном порядке выписать лес для строительства, мне кажется, это очень хорошая правильная мера.Сейчас в области действует целый пакет мер поддержки защитников Отечества. От единовременных выплат при зачислении на службу до бесплатного питания детей участников СВО в школах и детских садах и социального обеспечения их семей.Мария Платанюк "Вести-Владимир".