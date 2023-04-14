Заморозки не отступают: во Владимирской области ожидается до минус трех градусов ночью.
Завтра, 15...
Заморозки не отступают: во Владимирской области ожидается до минус трех градусов ночью.
Завтра, 15 апреля погода в регионе будет солнечная, но морозная.
Температура воздуха днем - до +9°C. Ночью столбик термометра опустится до -3°C.
Ветер северо - восточный, 4 м/с
Атмосферное давление в течение суток изменится от 758 до 762 мм.рт.ст.
Народный прогноз погоды
15 апреля почитается память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. К середине апреля заканчивались зимние запасы. В народе говорили: «Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли»; «Поликарпов день - начало бесхлебицы». Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело народу в этом году.
Фото pxfuel.com