Заморозки не отступают: во Владимирской области ожидается до минус трех градусов ночью. Завтра, 15...

Заморозки не отступают: во Владимирской области ожидается до минус трех градусов ночью.Завтра, 15 апреля погода в регионе будет солнечная, но морозная.Температура воздуха днем - до +9°C. Ночью столбик термометра опустится до -3°C.Ветер северо - восточный, 4 м/сАтмосферное давление в течение суток изменится от 758 до 762 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды15 апреля почитается память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. К середине апреля заканчивались зимние запасы. В народе говорили: «Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли»; «Поликарпов день - начало бесхлебицы». Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело народу в этом году.Фото pxfuel.com