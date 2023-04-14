Сараи снесли, а погреба не засыпали. Двор дома 2а по улице Никитина выглядит, как после бомбежки. Еще в ноябре на этом месте стояли семнадцать бесхозных строений. Во времена печного отопления

Сараи снесли, а погреба не засыпали. Двор дома 2а по улице Никитина выглядит, как после бомбежки. Еще в ноябре на этом месте стояли семнадцать бесхозных строений. Во времена печного отопления там складывали дрова, в погребах хранили овощи и соленья. Потом постройки стали пристанищем для маргиналов. После репортажа 6 канала сараи снесли. Но повсюду остались глубокие