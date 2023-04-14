Жители Владимира жалуются на крыс, которые бегают по улице Луначарского. Фотографии и видео...

Жители Владимира жалуются на крыс, которые бегают по улице Луначарского.Фотографии и видео прислала в редакцию ГТРК «Владимир» семья Логиновых, которая каждый день выгуливает собаку по улице Луначарского.Впервые 10-летняя школьница увидела крыс, бегающих у контейнеров с мусором возле дома №41, на прошлой неделе (7-го апреля). Девочке удалось сделать видео на свой телефон и показать родителям.Уже позже, в вечернее время, «откормленных крыс», как рассказывает семья, увидели на улице Луначарского во время прогулки в выходные дни. Удалось сделать лишь кадры той самой помойки и домов, возле которых стали появляться грызуны.И на этой неделе история вновь повторилась. Между домами №41 и №43 школьниками вновь были замечены четыре крысы.«Удивительно, что грызуны перестали бояться человека и стали выходить к контейнерам в дневное время...» - рассказывает испуганная семья. «Возможно, это связано с тем, что неподалеку расположен сетевой магазин продуктов...» - предполагают местные жители.В подобных случаях специалисты рекомендуют владимирцам, которые столкнулись с крысами в домах (или возле них):1. Пожаловаться в своё ТСЖ (ЖЭУ), Управляющую компанию и пр. Обязательно проинформировать их о ситуации, показать фотографии и видео.2. Если дом, возле которого вы заметили крыс, не ваш (вы в нём не проживаете), постарайтесь сообщить о «встрече» с грызунами тем, кто живёт по данному адресу. Наверняка и они их не раз встречали. Проблему нужно обязательно решать.3. Вы можете написать и официальное письмо, но вот сколько будете ждать ответ — большой вопрос (допустимый срок - до 1 месяца).4. Если ваше устное и письменное сообщение проигнорировала управляющая компания, то смело обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию, санитарно-эпидемиологическую станцию и Роспотребнадзор.Фотографии: из личного архива семьи Логиновых, город Владимира