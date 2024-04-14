Синоптики прогнозируют во Владимирской области атмосферное давление ниже нормы По прогнозам...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области атмосферное давление ниже нормыПо прогнозам синоптиков 15 апреля 2024 года погода во Владимирской области будет прохладной, возможны дожди.Температура воздуха днем до +11°C. Ночью столбик термометра опустится до +6°C.Ветер западный, порывы ветры до 7 метров в секундуАтмосферное давление пониженное 731 - 736 мм ртутного столбаНародный прогноз на 15 апреля 2024 годаНаши предки рассказывали, если к югу тянется клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным. Лед не ушел к 15 апреля – рыбалка будет неудачной.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений