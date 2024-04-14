Во Владимирской области пенсионеры продолжают страдать от телефонных звонков...

Во Владимирской области пенсионеры продолжают "страдать" от телефонных звонков мошенниковВязниковским городским судом вынесен приговор в отношении гражданина Узбекистана.Судом установлено, 20 октября 2023 года сообщник осужденного, позвонил пожилой женщине из города Вязники и сообщил последней о якобы совершённом по вине её внучки дорожно-транспортном происшествии. Чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП и избежать уголовной ответственности собеседнице предлагалось заплатить деньги.Пенсионерка поверила мошенниками и согласилась передать курьеру деньги. В то время, пока обвиняемый ехал к дому жертвы, его сообщник продолжал с ней разговаривать, рассказывая о подробностях ДТП и лишая потерпевшую возможности проверить ложную информацию.Женщина передала мошеннику 980 тысяч рублей, часть из которых он перевёл на указанные ему счета, оставив себе заранее оговоренный процент от суммы.В тот же день, таким же образом у двух пенсионерок злоумышленниками похищено ещё почти 800 тысяч рублей.Виновному назначено 2 года колонии общего режима. Осужденный частично причинённый преступлением вред возместил."В то же время, учитывая, что одной из потерпевших является женщина пожилого возраста, межрайонной прокуратурой в её интересах в суд предъявлен иск о взыскании с виновного лица невозмущенного вреда, причиненного преступлением в размере 830 тыс рублей", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.Ранее мы рассказывали, 27 миллионов рублей за последнюю неделю перечислили аферистам жители Владимирской области. Жителей Владимирской области предупреждают о телефонных мошенниках: как уберечь себя и своих близких от преступников?Фото: freepik.com