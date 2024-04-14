Во Владимирской области пенсионеры продолжают страдать от телефонных звонков...
Во Владимирской области пенсионеры продолжают "страдать" от телефонных звонков мошенников
Вязниковским городским судом вынесен приговор в отношении гражданина Узбекистана.
Судом установлено, 20 октября 2023 года сообщник осужденного, позвонил пожилой женщине из города Вязники и сообщил последней о якобы совершённом по вине её внучки дорожно-транспортном происшествии. Чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП и избежать уголовной ответственности собеседнице предлагалось заплатить деньги.
Пенсионерка поверила мошенниками и согласилась передать курьеру деньги. В то время, пока обвиняемый ехал к дому жертвы, его сообщник продолжал с ней разговаривать, рассказывая о подробностях ДТП и лишая потерпевшую возможности проверить ложную информацию.
Женщина передала мошеннику 980 тысяч рублей, часть из которых он перевёл на указанные ему счета, оставив себе заранее оговоренный процент от суммы.
В тот же день, таким же образом у двух пенсионерок злоумышленниками похищено ещё почти 800 тысяч рублей.
Виновному назначено 2 года колонии общего режима. Осужденный частично причинённый преступлением вред возместил.
"В то же время, учитывая, что одной из потерпевших является женщина пожилого возраста, межрайонной прокуратурой в её интересах в суд предъявлен иск о взыскании с виновного лица невозмущенного вреда, причиненного преступлением в размере 830 тыс рублей", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее мы рассказывали, 27 миллионов рублей за последнюю неделю перечислили аферистам жители Владимирской области. Жителей Владимирской области предупреждают о телефонных мошенниках: как уберечь себя и своих близких от преступников?
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