Цены на поездки в такси во Владимирской области могут вырасти на 30 процентов Цены на поездки в...

Цены на поездки в такси во Владимирской области могут вырасти на 30 процентовЦены на поездки в такси в России до конца 2024 года могут вырасти на 30 процентов. Об этом сообщил заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков «Парламентской газете».По словам эксперта, на рост перевозок повлияет прежде всего увеличение стоимости иномарок. Китайские производители, составляющие основу российского авторынка уже подняли цены на 11%. Кроме того, никуда не делись и текущие затраты автопарков."Вопрос еще и в запчастях. У нас нет заводов, которые выпускали бы запчасти для китайских автомобилей. Раньше, например, для корейских и японских брендов они изготавливались прямо на месте. Сейчас — только импорт. Это тоже приведет к росту издержек. В целом, на мой взгляд, если ничего принципиально не изменится, то в течение года цена поездок на такси вырастет примерно процентов на 30", - отметил Попов.Фото: freepik.com