ДТП произошло на пути из Юрьевца во Владимир, аварию спровоцировал водитель грузовика.

Дорога из Юрьевца, Энергетика и Пиганово в пятницу 12 апреля была заблокирована из-за дорожно-транспортного происшествия. На трассе Р-132 произошло три аварии, в самой крупной столкнулись сразу четыре машины.Как сообщает управление ГИБДД по региону, утром водитель автомобиля «ГАЗон» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Nissan X-Trail. По инерции легковой автомобиль врезался в Nissan Micra и Chevrolet Lanos. О пострадавших не сообщается.