100 квадратных метров горящей травы потушили у улицы Лесной в деревне Степково под Карабаново в Александровском районе. Спасателям о возгорании сообщили в 14:26 13 апреля, рассказали в службе ГО,

100 квадратных метров горящей травы потушили у улицы Лесной в деревне Степково под Карабаново в Александровском районе. Спасателям о возгорании сообщили в 14:26 13 апреля, рассказали в службе ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново. С помощью пожарного ствола «Б» огонь локализировали и ликвидировали. Никто, к счастью, не пострадал. Ранее во Владимирской области ввели особый противопожарный