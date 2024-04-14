Ряд новых нарушений при строительстве школы в Покрове обнаружились в ходе проверки прокуратуры. До середины марта в блоке ФОКа должно было быть готово отопление, но оно до сих пор не
<a href="https://33live.ru/novosti/14-04-2024-podryadchik-stroyashhij-shkolu-v-pokrove-snova-sorval-sroki.html" target="_blank">Подрядчик, строящий школу в Покрове, снова сорвал сроки</a> - Ряд новых нарушений при строительстве школы в Покрове обнаружились в ходе проверки прокуратуры. До середины марта в блоке ФОКа должно было быть готово отопление, но оно до сих пор не
[url=https://33live.ru/novosti/14-04-2024-podryadchik-stroyashhij-shkolu-v-pokrove-snova-sorval-sroki.html]Подрядчик, строящий школу в Покрове, снова сорвал сроки[/url] - Ряд новых нарушений при строительстве школы в Покрове обнаружились в ходе проверки прокуратуры. До середины марта в блоке ФОКа должно было быть готово отопление, но оно до сих пор не