Ряд новых нарушений при строительстве школы в Покрове обнаружились в ходе проверки прокуратуры. До середины марта в блоке ФОКа должно было быть готово отопление, но оно до сих пор не

Ряд новых нарушений при строительстве школы в Покрове обнаружились в ходе проверки прокуратуры. До середины марта в блоке ФОКа должно было быть готово отопление, но оно до сих пор не смонтировано. Строительством занимается организация «РЕМСТРОЙГАРАНТ». Подробнее о нарушениях рассказали в пресс-службе прокуратуры. До 30 апреля должны были начаться работы по оборудованию бассейна. Но сейчас это