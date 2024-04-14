С 28 апреля 2024 года между Владимиром и Ковровом будут курсировать дополнительные электрички С 28...

С 28 апреля 2024 года между Владимиром и Ковровом будут курсировать дополнительные электричкиС 28 апреля 2024 года из Владимира начнут ходить дополнительные пригородные поезда. Они назначаются на летний период, так как количество пассажиров резко возрастает, особенно в выходные дни.Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.Дополнительные электрички будут ходить по следующему расписанию:с 28 апреля 2024 года – № 6408 Владимир – Ковров по субботам и воскресеньям (отправление в 09:19, прибытие в 10:28);с 28 апреля 2024 года – № 6409 Ковров – Владимир по субботам и воскресеньям (отправление в 13:29, прибытие в 14:34).Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД»Фото: телеграм-канал "Про ГЖД"