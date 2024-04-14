Собственника земельного участка в Александровском районе оштрафовали на 5 миллионов за захламление...

Собственника земельного участка в Александровском районе оштрафовали на 5 миллионов за захламление территории строительным мусоромВ ходе внеплановой проверки, проведенной Россельхознадзором выявлены факты захламления земельного участка в Александровском районе Владимирской области.Было установлено, что на земельном участке площадью около 536 кв. м расположена свалка строительного мусора, состоящая из элементов кирпичных стен, кусков древесины и пластиковой отделки. Сельскохозяйственная деятельность на земельном участке не ведется. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.В ноябре 2023 года собственник земельного участка был привлечен к административной ответственности.Также ведомством был сделан расчет вреда, причиненного почвам и направлена досудебная претензия о необходимости в добровольном порядке устранить захламление земельного участка и возместить вред в денежной форме. Учитывая, что гражданином требования Управления были проигнорированы, надзорный орган обратился в суд с соответствующим иском.9 апреля 2024 года в адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поступило решение Александровского городского суда Владимирской области, которым в полном объеме удовлетворены требования Россельхознадзора о взыскании с собственника участка вреда, в размере 5 295 680 рублей. Кроме того, суд обязал гражданина провести работы по очистке данной территории от захламления.Фото: Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям