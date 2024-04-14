В Гороховецком районе родители ребенка-инвалида добиваются компенсации за самостоятельно...

В Гороховецком районе родители ребенка-инвалида добиваются компенсации за самостоятельно приобретённые средства реабилитацииСудом установлено, что малолетний ребёнок заявителей является инвалидом, согласно индивидуальной программе реабилитации, ему необходимо использование зубных протезов.Следуя рекомендациям врачей, семья самостоятельно оплатила медицинские услуги на общую сумму около 70 тыс рублей за изготовление и установку зубных протезов. Однако несмотря на обращение в Пенсионный фонд за компенсацией затрат, денежные средства им возмещены не были."По результатам проверки прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владимира направлено исковое заявление к Отделению фонда с требованием выплатить компенсацию за самостоятельно приобретённые средства реабилитации", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.Кроме того, ранее прокуратура Гороховецкого района в судебном порядке добилась возмещения указанной семье денежных средств за приобретённые в прошлом году средства реабилитации.Фото: freepik.com