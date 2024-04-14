В Гусь-Хрустальном местная жительница накатала себе срок за растрату денег с чужой карты В...

В Гусь-Хрустальном местная жительница "накатала" себе срок за растрату денег с чужой картыВ отношении 39-летней жительницы Гусь-Хрустального вынесен приговор. Она обвиняется в краже денег с банковского счета.В судебном заседании установлено, что в сентябре 2023 года осужденная приехала в город Гусь-Хрустальный по личным делам.Зайдя в подъезд одного из домов, женщина увидела пожилого мужчину, находящегося в нетрезвом виде. Последний обратился к ней за помощью, попросив купить сигарет и передал свою банковскую карту.Женщина решила воспользоваться данным моментом, надеясь на то, что пожилой человек пьян и не вспомнит о ней. Взяв чужую карту, осужденная начала на «такси» объезжать торговые точки, где приобретала продукты, спиртное и различные товары для своих нужд.Так, на чужие деньги осужденная приобрела корм для кошек, косметику, аксессуары для сотового телефона, сигареты, букет цветов, оплатила заправку бензином машины «такси», на которой она передвигалась по городу, потратив на всё это около 27 тысяч рублей.Суд назначил виновной 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.Фото: freepik.com