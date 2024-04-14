В Гусь-Хрустальном районе открыто рабочее движение по обновлённому мосту через реку Судогда
Это...
В Гусь-Хрустальном районе открыто рабочее движение по обновлённому мосту через реку Судогда
Это обновлённый 45-метровый мост на автомобильной дороге Никулино - Воровского – Мошок.
Специалистам ДСУ-3 предстояло возвести 3 опоры пролётного строения, установить переходные плиты и цоколи под барьерным ограждением, а также устроить очистные сооружения.
Параллельно с этим сотрудники ДСУ-3 осуществляли работы по дорожной части: устройству земляного полотна и дорожной одежды на подходах с обеих сторон моста, установке бордюрного камня и ливневой канализации.
"До конца мая строители завершат работы по укреплению откосов, обочины и подмостового пространства, устройству деформационных швов и системы водоотвода, установке барьерного ограждения, обустройству служебных проходов, нанесению разметки", - рассказали в Дорожно-строительном управлении.
Сотрудники ДСУ-3 сделали всё возможное для открытия движение по новому мосту, ведь из-за сильного паводка объездная дорога находилась на грани подтопления и тогда жители близлежащий населённых пунктов остались бы отрезанными от своих владений.
Для того чтобы этого избежать, было принято решение о досрочном запуске асфальтобетонного завода, а проезжая часть 45-метрового пролётного строения была заасфальтирована всего за день.
Фото: официальная страница "ВКонтакте" ДСУ-3