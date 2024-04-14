В Гусь-Хрустальном районе открыто рабочее движение по обновлённому мосту через реку Судогда Это...

В Гусь-Хрустальном районе открыто рабочее движение по обновлённому мосту через реку СудогдаЭто обновлённый 45-метровый мост на автомобильной дороге Никулино - Воровского – Мошок.Специалистам ДСУ-3 предстояло возвести 3 опоры пролётного строения, установить переходные плиты и цоколи под барьерным ограждением, а также устроить очистные сооружения.Параллельно с этим сотрудники ДСУ-3 осуществляли работы по дорожной части: устройству земляного полотна и дорожной одежды на подходах с обеих сторон моста, установке бордюрного камня и ливневой канализации."До конца мая строители завершат работы по укреплению откосов, обочины и подмостового пространства, устройству деформационных швов и системы водоотвода, установке барьерного ограждения, обустройству служебных проходов, нанесению разметки", - рассказали в Дорожно-строительном управлении.Сотрудники ДСУ-3 сделали всё возможное для открытия движение по новому мосту, ведь из-за сильного паводка объездная дорога находилась на грани подтопления и тогда жители близлежащий населённых пунктов остались бы отрезанными от своих владений.Для того чтобы этого избежать, было принято решение о досрочном запуске асфальтобетонного завода, а проезжая часть 45-метрового пролётного строения была заасфальтирована всего за день.Фото: официальная страница "ВКонтакте" ДСУ-3