В рейтинге платежной дисциплины населения Владимирская область заняла 52 место
Рейтинг российских...
В рейтинге платежной дисциплины населения Владимирская область заняла 52 место
Рейтинг российских регионов по доле просроченных кредитов подготовило "РИА Новости".
Платежная дисциплина российских заемщиков в 2023 году улучшилась почти во всех регионах. Во Владимирской области доля просроченной задолженности по кредитам составила 3,8%.
В рейтинге платежной дисциплины населения 33 регион занял 52 место.
Выросла доля просроченных кредитов только в Республике Ингушетия. Показатель увеличился на 1,6 процентных пунктов.
Ингушетия и стала регионом с самой высокой просрочкой — 11,76% населения республики имеют задолженности по кредитам, в то время как в Севастополе должников только 1,8%.
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Фото: freepik.com