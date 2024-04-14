В рейтинге платежной дисциплины населения Владимирская область заняла 52 место Рейтинг российских...

В рейтинге платежной дисциплины населения Владимирская область заняла 52 местоРейтинг российских регионов по доле просроченных кредитов подготовило "РИА Новости".Платежная дисциплина российских заемщиков в 2023 году улучшилась почти во всех регионах. Во Владимирской области доля просроченной задолженности по кредитам составила 3,8%.В рейтинге платежной дисциплины населения 33 регион занял 52 место.Выросла доля просроченных кредитов только в Республике Ингушетия. Показатель увеличился на 1,6 процентных пунктов.Ингушетия и стала регионом с самой высокой просрочкой — 11,76% населения республики имеют задолженности по кредитам, в то время как в Севастополе должников только 1,8%.Ранее мы рассказывали:- Как уйти на "кредитные каникулы", рассказала владимирцам арбитражный управляющий Людмила Шульпина.- Владимирская область оказалась на 44 месте рейтинга по доступности ипотеки в России.Фото: freepik.com