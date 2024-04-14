Юные спортсменки школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике поучаствовали в Кубке ЦСКА на призы известных гимнасток Дины и Арины Авериных. Об успехах девочек рассказали в

Юные спортсменки школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике поучаствовали в Кубке ЦСКА на призы известных гимнасток Дины и Арины Авериных. Об успехах девочек рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. В групповом упражнении по первому юношескому разряду золотую медаль заняла владимирская команда «Селфики», а серебряную – команда «Смайлики». В индивидуальном упражнении по первому юношескому разряду с