Работы должны были закончить к 1 июля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владимира, началось благоустройство "Вечного огня" на Площади Победы. Работы будут проведены в рамках месячника по благоустройству и завершатся к Дню Победы.В прошлом году реконструкция площади Победы обошлась в 12,79 млн рублей. Начало ремонта было отмечено 23 мая, и работы шли достаточно интенсивно – сразу в первый день рабочие сняли плитку за стеллой.Планировалось завершить реконструкцию к 1 июля, однако подрядчик сильно затянул сроки и был оштрафован за просрочку.