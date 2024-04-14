Во Владимире нерадивому отцу арест автомобиля помог выплатить алименты на пятерых детей На...

Во Владимире нерадивому отцу арест автомобиля помог выплатить алименты на пятерых детейНа исполнении в отделении судебных приставов Фруензенского района находится исполнительное производство по взысканию с местного жителя алиментных платежей.Отец пятерых детей не выплачивал алименты, что привело к образованию задолженности в размере более 200 тысяч рублей.Должник был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю. В ходе беседы он неоднократно использовал свой телефон.Судебным приставом было принято решение в качестве обеспечительной меры наложить арест на его мобильный телефон, а также арестовать автомобиль марки «Hyundai Solaris», принадлежащий должнику.Мужчине было разъяснено, что если он не исполнит свои отцовские обязательства в установленный законом для добровольной оплаты срок, арестованное имущество будет передано на реализацию, а вырученные деньги пойдут в счет погашения задолженности. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.На сегодняшний день денежные средства в полном объеме перечислены в пользу детей.Фото: freepik.com