Во Владимире впервые высадят одни из самых ароматных роз в мире Этой весной во Владимире впервые...

Во Владимире впервые высадят одни из самых ароматных роз в миреЭтой весной во Владимире впервые высадят кусты многолетних декоративных роз. Обычно ограничивались бархатцами, виолами, петуниями. Но в этом году подход к озеленению города серьезный.Мэрия закупает саженцы немецких роз "Дюфтвольке" - один из самых ароматных в мире. Название сорта так и переводится - "ароматное облако".Цветут они несколько раз за сезон и хорошо устойчивы к вредителям. В настоящее время на сайте госзакупок ищут подрядчика,Напомним, что в настоящее время во Владимире разрабатывают комплексную схему озеленения, в которой посчитают все кустарники и деревья.В течение трех месяцев подрядчик должен будет провести инвентаризацию всех зеленых насаждений и представить проект озеленения центральных и крупнейших улиц Владимира - Большой Московской, Большой Нижегородской, проспекта Ленина, Лыбедской магистрали и Рпенского проезда.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений