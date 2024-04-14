За полгода больница потеряла десяток специалистов и столько же привлекла.

С осени 2023 по март 2024, как сообщает минздрав правительства Владимирской области, в больницу скорой помощи пришло 11 врачей и 9 уволились. Из-за ситуации с увольнениями работники Красного Креста не могут контактировать со СМИ. С 1 февраля этого года врачи подписали договор, запрещающий высказывания, негативно влияющие на репутацию учреждения.Публичный скандал также повлияет на условия для пациентов и сотрудников. Согласно заявлению министерства здравоохранения, для улучшения положения и закупку медицинских приборов выделят 200 миллионов рублей.