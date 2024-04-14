Жительница Мурома оформляла земельные участки на своих родственников и обращала в собственность...

Жительница Мурома оформляла земельные участки на своих родственников и обращала в собственность мошенническим путемВ Муроме завершено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении 45-летней местной жительницы.Дело обстояло следующим образом: обвиняемая, занимая профильную должность, знала о возможности преимущественного права выкупа на льготных условиях земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в случае, если на них расположены постройки.Используя служебное положение, она оформила несколько договоров аренды земель разной площади на своих родственников, которые были не в курсе ее мошеннических схем. Затем, предоставив недостоверную информацию о наличии на участках капитальных построек, выкупила их по заниженной стоимости и оформила в собственность.Бюджету муниципального образования нанесен ущерб в сумме более 720 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Противоправная деятельность фигурантки была задокументирована оперативными сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Муромский» и регионального УФСБ.В содеянном обвиняемая созналась.В ближайшее время уголовное дело по четырем эпизодам преступной деятельности будет направлено в суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений