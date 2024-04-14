Женщина забрала у знакомого 390 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, весной 2023 года женщина познакомилась в сауне с мужчиной. После банных процедур пара знакомых вместе с друзьями переместилась в отель, где пили в разных номерах. В ходе посиделок фигурантка обиделась на грубое поведение нового друга, который с её слов стал вести себя агрессивно.Отправив мужчину в душ, она ушла из номера со своими вещами и курткой пострадавшего. Полицейские смогли установить личность женщины и задержать её. Вся сумма в размере 390 тысяч рублей была сложена в пакет. Со слов обвиняемой, она хотела самостоятельно вернуть деньги, но не имела контактов потерпевшего.За кражу куртки и денег ей может грозить лишение свободы на срок до шести лет.