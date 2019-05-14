Наследница известного музыканта предстала перед поклонниками в смелом образе. Стеша Маликова поделилась снимками в своем Instagram-аккаунте.

Наследница известногомузыканта предстала перед поклонниками в смелом образе. Стеша Маликова поделиласьснимками в своем Instagram-аккаунте.Дочь Дмитрия Маликова любит привлекать к себе внимание нарядами. При этом СтешаМаликова известна любовью к лаконичным стильным вещам. Однако многиесчитают, что "взрослыми" нарядами девушка "старит" себя.Для новой фотосессии СтефанияМаликова выбрала весьма смелый образ – девушка надела шорты со змеиным принтоми белую блузку с глубоким декольте – как говорится, до пупа. Образ она завершиламаленькой черной сумочкой через плечо.Образ СтешиМаликовой с глубоким вырезом вызвал неоднозначную реакцию фолловеров. Некоторыхвзбесил наряд дочери певца. "Как тебе не стыднотак фотографироваться? Еще бы вообще с голой грудью снялась бы", "Живет за папины деньги и красуется", "Слишком старая","Нет притяжения, что случилось?", – высказались подписчики.Однакобольшинству поклонников все же понравилсяобраз . Они по достоинству оценили ее элегантность и вкус. "Шикарная", "Красавица", "Красивая, очень идетобраз", "Какая прелесть!", "Хорошенькая! Очень на маму здесь похожа", "Стильнаякрасотка", – приводит комментарии подписчиковНапомним, в декабрепрошлого года скандальный блогер Лена Миро раскритиковала . Она предположила, что из обаятельного подростка девушкабыстро превратится в уставшую женщину с тяжелым лицом.