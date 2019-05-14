Наследница известного
музыканта предстала перед поклонниками в смелом образе. Стеша Маликова поделилась
снимками в своем Instagram-аккаунте.
Наследница известного
музыканта предстала перед поклонниками в смелом образе. Стеша Маликова поделилась
снимками в своем Instagram-аккаунте.
Дочь Дмитрия Маликова любит привлекать к себе внимание нарядами. При этом Стеша
Маликова известна любовью к лаконичным стильным вещам. Однако многие
считают, что "взрослыми" нарядами девушка "старит" себя.
Для новой фотосессии Стефания
Маликова выбрала весьма смелый образ – девушка надела шорты со змеиным принтом
и белую блузку с глубоким декольте – как говорится, до пупа. Образ она завершила
маленькой черной сумочкой через плечо.
Образ Стеши
Маликовой с глубоким вырезом вызвал неоднозначную реакцию фолловеров. Некоторых
взбесил наряд дочери певца. "Как тебе не стыдно
так фотографироваться? Еще бы вообще с голой грудью снялась бы", "Живет за папины деньги и красуется", "Слишком старая",
"Нет притяжения, что случилось?", – высказались подписчики.
Однако
большинству поклонников все же понравился
образ . Они по достоинству оценили ее элегантность и вкус. "Шикарная", "Красавица", "Красивая, очень идет
образ", "Какая прелесть!", "Хорошенькая! Очень на маму здесь похожа", "Стильная
красотка", – приводит комментарии подписчиков
Напомним, в декабре
прошлого года скандальный блогер Лена Миро раскритиковала . Она предположила, что из обаятельного подростка девушка
быстро превратится в уставшую женщину с тяжелым лицом.