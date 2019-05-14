И обязали выплатить компенсацию в размере 111 тысяч рублей

И обязали выплатить компенсацию в размере 111 тысяч рублейОктябрьский районный суд рассмотрел иск экс-директора департамента дорожного хозяйства администрации Владимирской области Александра Романенко. Его восстановили в должности.. Помимо этого, суд обязал работодателя (Белом дом) выплатить бывшему главному дорожнику региона компенсацию в 106 тысяч рублей за временный простой и 5 тысяч рублей за моральный вред. Решение суда можно будет обжаловать в областном суде.Напомним, Александра Романенко уволили с должности директора департамента дорожного хозяйства в начале апреля. Ему назначали два выговора за неосвоение более 240 миллионов рублей и оскорбление работодателя в СМИ.