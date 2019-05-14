Голландский Алкмар может расстаться со своим капитаном Гусом Тилом. Потенциальному покупателю придется заплатить за 21-летнего полузащитника сборной Голландии за 16 миллионов евро.

Голландский "Алкмар" может расстаться со своим капитаном Гусом Тилом. Потенциальному покупателю придется заплатить за 21-летнего полузащитника сборной Голландии за 16 миллионов евро.Контракт Тила рассчитан до июня 2023 года, но "Алкмар" может продать его уже летом, чтобы пополнить клубную казну. При этом исключен переход Тила в другой голландский клуб, футболист может уехать только в зарубежную команду. Ранее появлялась информация об интересе к Гусу со стороны "Спартака" и "Зенита". Если спартаковцы приобретут голландца, то Тил станет самым дорогим футболистом в истории красно-белых.Что касается второго лидера "Алкмара", — опорного полузащитника Тёна Копмайнерса, то его он обойдется потенциальному покупателю примерно в 10 миллионов. Примерно в такую же сумму оцениваются левый защитник Томас Аузян и 18-летний нападающий Майрон Боаду.