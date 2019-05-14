Переправа через Керченский пролив вновь в центре внимания СМИ. В Сети появилось фото двух жутких молний, ударивших в Крымский мост. Что случилось с трассой?

Переправа через Керченский пролив вновь в центре внимания СМИ. В Сети появилось фото двух жутких молний, ударивших в Крымский мост. Что случилось с трассой?Впечатляющее изображение появилось на одном из керченскихпорталов. Как пишет издание "Обозреватель" со ссылкой на портал"Примечания", молнии ударили по автомобильной части Крымского моста.На снимке вспышки видны с обеих сторон переправы. Сама трасса не пострадала, движение автомобилей по Крымскому мосту также непрекратилось, сообщили СМИ.Как оказалось, новость про молнии – очередная информационнаяатака переправы со стороны украинцев. Журналисты издания Крым.News связались синфоцентром "Крымский мост". Там заявили, что опубликованноеизображение с молниями – фотошоп, а сама новость – фейковая.В комментариях пользователи жестко высказались об очереднойлживой новости от украинских СМИ. "Много информации не раскрыто. Например,какая сила ветра была вокруг незаконного моста? Дул ли этот ветер со свободнойУкраины или это был оккупационный ветер из России?" – поиронизировалПавлов Дмитрий.даже спустя год после открытия продолжаетбудоражить сознание некоторых жителей Украины. На днях в Сети появились свежиефотографии переправы. Украинские пользователи заявили, что по трассе якобыникто не ездит даже на майские праздники.На самом деле, за прошедшие две недели на Крымском моступобывали почти 100 тысяч автомобилей. Только за первые майские праздники потрассе проехали более 20 тысяч транспортных средств, а количество отдыхающихперевалило за 250 тысяч.Совсем скоро откроется железнодорожная частьпереправы. Строители уже завершили основные работы, идет укладка шпал.Планируется, что первые пассажирские и грузовые поезда проедут по к концу года.