Руководство испанской Барселоны намерено сохранить на посту главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Специалисту было оказано доверие со стороны президента клуба Хосепа Марии Бартомеу и других руководителей Барсы.

Руководство испанской "Барселоны" намерено сохранить на посту главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Специалисту было оказано доверие со стороны президента клуба Хосепа Марии Бартомеу и других руководителей "Барсы".При этом, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Marca, единственным моментом, который может изменить решение боссов "блаугранас", станет отрицательный результат матча финала Кубка Испании, в котором каталонцы сыграют против "Валенсии".Напомним, что в текущем сезоне "Барселона" под руководством Вальверде досрочно завоевала титул чемпиона Испании. Однако за пределами страны успехов добиться не удалось – в полуфинальной серии Лиги чемпионов каталонцы уступил по итогам двух матчей английскому "Ливерпулю" (3:0, 0:4).Отметим, что Вальверде возглавляет "Барселону" с 2017 года.