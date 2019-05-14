Николай Басков совсем заработался и нуждается в отдыхе, признают поклонники певца. Фанаты комментируют снимки с отдыха золотого голоса России. Подозревают, что рядом с Басковым загорает Волочкова.

Николай Басков совсем заработался и нуждается в отдыхе,признают поклонники певца. Фанаты комментируют снимки с отдыха "золотогоголоса России". Подозревают, что рядом с Басковым загорает Волочкова.Где именно проводит свой отпуск – неизвестно,певец игнорирует вопросы подписчиков. На фотографиях видны роскошная вилла,бассейн, океанский берег и экзотические животные. Друзья Николая отметили, чтоотдых отлично повлиял на его самочувствие – видно даже на фото.Поклонники артиста, удрученные молчанием своего кумира,попытались сами выяснить, где находится Басков. В конце концов решили, чтопевец на Мальдивах. А потом вспомнили, что там же отдыхает и АнастасияВолочкова.Поскольку в прошлом году в Сети упорно муссировались слухи опредстоящей свадьбе двух звезд, фанаты обеспокоились. Они сомневаются, чтобалерина составит хорошую партию "золотому голосу России". Подписчикипереживают: по их мнению, артист снова попал в плохую компанию. Но надеются,что окажется умнее и не будет связываться с Волочковой, котораядля него – "пройденный этап".Николаю Баскову потребовался отдых после тяжелой работы над клипом"Караоке". В ролике, который длится 21 минуту, приняли участие ФилиппКиркоров, Андрей Малахов, Иосиф Пригожин и другие звезды. За два дня видеонабрало 2 миллиона просмотров на Youtube, пишет Teleprogramma.pro.гордится своим детищем. Это самыйпродолжительный музыкальный клип за всю историю российского шоу-бизнеса.Поклонники Басковым восторгаются и благодарят певца за нелегкий исамоотверженный труд.