Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщили печальную новость о смерти супруга, когда та была за рубежом. У популярной актрисы, ожидающей ребенка, от переживаний случился выкидыш.

Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщили печальную новость о смерти супруга, когда та была за рубежом. У популярной актрисы, ожидающей ребенка, от переживаний случился выкидыш.В мае исполняется 45 лет легендарному фильму "Калина красная". В свое время историю вора-рецидивиста Егора Прокудина, подавшегося из колонии в деревню к подруге по переписке Любе и убитого там бывшими дружками, посмотрели 62,5 миллионов человек. Главную роль в картине сыграл Василий Шукшин.Его последней работой стал фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину". Тогда киногруппа поселилась на теплоходе "Дунай", который использовали в качестве гостиницы. Собственно, в одной из его кают и было найдено тело Василия Шукшина. В свидетельстве о его смерти написали, что сердце остановилось из-за табачной и кофейной интоксикации, напоминает . Говорят, артист мучился страшными болями из-за язвы желудка, которые глушил табаком и кофе.Сразу переправить тело Василия Шушкина в Москву не удалось. Местные жители пожелали проститься с тем самым Прокудиным из "Калины красной". Зато быстро о смерти мужа узнала актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Тогда артистка находилась на кинофестивале в Болгарии. Интересно, что на тот момент женщина ждала ребенка. Говорят, Федосеева-Шукшина должна была родить сына именитому супругу. Однако этого не случилось: из-за переживаний у актрисы произошел выкидыш.Сейчас артистка счастлива в браке с продюсером скандально известной группы "На-На" Бари Алибасовым. Пара оформила отношения в конце 2018 года, и это стало сенсацией как для общественности, так и для их наследников. В старом интервью рассказывал, как признавалась ему: они с ее покойным мужем Василием Шукшиным похожи."Она говорила, что характеры одинаковые. Вот я очень эмоциональный, и за день у меня тысячу раз бывают всплески от "всех люблю" до "всех убью". Только у Василия Макаровича было все еще радикальнее", – сообщил Бари Алибасов.