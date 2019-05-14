Первый тренировочный сбор сборной России по биатлону пройдет без Антона Бабикова. Биатлонист пропустит начало подготовительных занятий к новому сезону из-за проблем с плечевым суставом и ключицей.

Первый тренировочный сбор сборной России по биатлону пройдет без Антона Бабикова. Биатлонист пропустит начало подготовительных занятий к новому сезону из-за проблем с плечевым суставом и ключицей."Бабиков проходит курс лечения, — цитирует издание "Спорт-экспресс" президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева. – У него есть проблемы с плечевым суставом и ключицей. Стоял вопрос о том, что необходима операция, а это длительное восстановление. В итоге консилиум врачей принял решение о консервативном лечении".По словам главы СБР, Бабиков весь прошлый сезон провел с этой затянувшейся травмой и не мог себя реализовать в полной мере: "Теперь решено, что первый сбор он пропустит. Пусть пройдет полную реабилитацию, получит допуск от врачей, а потом уже на июньском сборе присоединится к основной команде. Вместо него в основу пока никого не рассматриваем".