Владимир Зеленский своим посланием мира возмутил
депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Экс-прокурора Крыма интересует, смог бы
бывший шоумен, а ныне политик произнести те же слова у могил мирных жителей,
убитых в Донбассе.
Владимир Зеленский своим "посланием мира" возмутил
депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Экс-прокурора Крыма интересует, смог бы
бывший шоумен, а ныне политик произнести те же слова у могил мирных жителей,
убитых в Донбассе.
Обращение Наталья Поклонская назвала
пустословием. А затем использовала еще один оборот речи, ранее употребленный
президентом России Владимиром Путиным.
"Можно записывать сколько угодно обращений с самыми
разными названиями, но если за громкими словами ничего не следует, то это
называется пустословием, или, как говорит наш президент Владимир Путин,
словесной трескотней", – написала Поклонская на своей странице в Facebook.
Экс-прокурор Крыма отметила, что сегодня в Луганске
открываются мемориальные комплексы в память тысяч погибших людей – мирных
жителей, среди которых дети, женщины и старики. По словам Поклонской, именно на
территории такого мемориального комплекса и надо объяснять
выжившим свое желание прекратить войну.
Людям надо дать возможность самим выбирать, как им жить, на
каком языке говорить и какой веры придерживаться. " И только тогда, после
вывода украинских карателей с территории Донбасса, можно будет послушать
красивые призывы к миру в условиях добрососедских и цивилизованных
дипломатических отношений", – заключила Наталья Поклонская.
13 мая опубликовал на своей странице в
Facebook видеоролик, который назвал "посланием мира". В нем ожидающий
инаугурации президент Украины вместе с религиозными лидерами различных
конфессий обратились к жителям Крыма и Донбасса.