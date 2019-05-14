Владимир Зеленский своим посланием мира возмутил депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Экс-прокурора Крыма интересует, смог бы бывший шоумен, а ныне политик произнести те же слова у могил мирных жителей, убитых в Донбассе.

Владимир Зеленский своим "посланием мира" возмутилдепутата Госдумы Наталью Поклонскую. Экс-прокурора Крыма интересует, смог быбывший шоумен, а ныне политик произнести те же слова у могил мирных жителей,убитых в Донбассе.Обращение Наталья Поклонская назвалапустословием. А затем использовала еще один оборот речи, ранее употребленныйпрезидентом России Владимиром Путиным."Можно записывать сколько угодно обращений с самымиразными названиями, но если за громкими словами ничего не следует, то этоназывается пустословием, или, как говорит наш президент Владимир Путин,словесной трескотней", – написала Поклонская на своей странице в Facebook.Экс-прокурор Крыма отметила, что сегодня в Луганскеоткрываются мемориальные комплексы в память тысяч погибших людей – мирныхжителей, среди которых дети, женщины и старики. По словам Поклонской, именно натерритории такого мемориального комплекса и надо объяснятьвыжившим свое желание прекратить войну.Людям надо дать возможность самим выбирать, как им жить, накаком языке говорить и какой веры придерживаться. " И только тогда, послевывода украинских карателей с территории Донбасса, можно будет послушатькрасивые призывы к миру в условиях добрососедских и цивилизованныхдипломатических отношений", – заключила Наталья Поклонская.13 мая опубликовал на своей странице вFacebook видеоролик, который назвал "посланием мира". В нем ожидающийинаугурации президент Украины вместе с религиозными лидерами различныхконфессий обратились к жителям Крыма и Донбасса.