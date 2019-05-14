Брак герцога и герцогини Сассекских под угрозой. Меган Маркл и принц Гарри не могут прийти к компромиссу.

Брак герцога и герцогини Сассекских под угрозой. Меган Маркли принц Гарри не могут прийти к компромиссу.После рождения первенца отношения августейшей четы вероятно разладятся. Так считает королевский биограф Анжела Левин. Эксперт полагает, что из-заамбиций Меган Маркл может лишиться семьи.По словам Левин, супруга принца Гарри наслаждается своейизвестностью. Однако ее муж, наоборот, тяготится славой. Он с рождения находилсяпод прицелом сотни камер, поэтому сейчас предпочитает привлекать к себе какможно меньше внимания. Больше всего он хочет, чтобы пресса забыла о нем.Герцог Сассекский мечтает, чтобы у его сына Арчи Харрисонабыло обычное детство. Гарри собирается оградить наследника от публичности. Внуккоролевы планирует увезти семью в Южную Африку. Поговаривают, что именнопоэтому он отказался от титула для своего ребенка. Малыш должен был стать графом Дамбартоном.Пока ждала ребенка, она соглашалась с позициеймужа, однако теперь может вспомнить и о своих желаниях. Теперь между супругами вероятнее всего вспыхнет конфликт."Гордая, уверенная в себе. Ей повезло с внешностью,харизмой, умом. Но вот большой вопрос: как материнство будет сочетаться с ее,кажется, безграничным желанием проявить себя?" – цитирует Анжелу Левин TheDaily Express.Меж тем в Букингемском дворце прекрасно знают о непростомнраве . При дворе готовы к любой выходке герцогини, они уверены, чтознают, как охладить ее пыл. Об этом сообщают The Daily Mail.