Брак герцога и герцогини Сассекских под угрозой. Меган Маркл
и принц Гарри не могут прийти к компромиссу.
Брак герцога и герцогини Сассекских под угрозой. Меган Маркл
и принц Гарри не могут прийти к компромиссу.
После рождения первенца отношения августейшей четы вероятно разладятся. Так считает королевский биограф Анжела Левин. Эксперт полагает, что из-за
амбиций Меган Маркл может лишиться семьи.
По словам Левин, супруга принца Гарри наслаждается своей
известностью. Однако ее муж, наоборот, тяготится славой. Он с рождения находился
под прицелом сотни камер, поэтому сейчас предпочитает привлекать к себе как
можно меньше внимания. Больше всего он хочет, чтобы пресса забыла о нем.
Герцог Сассекский мечтает, чтобы у его сына Арчи Харрисона
было обычное детство. Гарри собирается оградить наследника от публичности. Внук
королевы планирует увезти семью в Южную Африку. Поговаривают, что именно
поэтому он отказался от титула для своего ребенка. Малыш должен был стать графом Дамбартоном.
Пока ждала ребенка, она соглашалась с позицией
мужа, однако теперь может вспомнить и о своих желаниях. Теперь между супругами вероятнее всего вспыхнет конфликт.
"Гордая, уверенная в себе. Ей повезло с внешностью,
харизмой, умом. Но вот большой вопрос: как материнство будет сочетаться с ее,
кажется, безграничным желанием проявить себя?" – цитирует Анжелу Левин The
Daily Express.
Меж тем в Букингемском дворце прекрасно знают о непростом
нраве . При дворе готовы к любой выходке герцогини, они уверены, что
знают, как охладить ее пыл. Об этом сообщают The Daily Mail.