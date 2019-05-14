Александр Головин снова на слуху. Говорят, у одного из самых привлекательных актеров отечественного кинематографа роман с коллегой – артисткой Ангелиной Поплавской.

Александр Головин снова на слуху. Говорят, у одного из самых привлекательных актеров отечественного кинематографа роман с коллегой – артисткой Ангелиной Поплавской.Недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александр Головин опубликовал фотографии, на которых запечатлен с актрисой Ангелиной Поплавской. Артисты снимались в новом фильме "Буран". Картина основана на реальных событиях: несколько лет назад ряд российских населенных пунктов были отрезаны от цивилизации из-за непогоды. Съемки проходили в Мурманской области.Отметим, что в своем аккаунте той же социальной сети Ангелина Поплавская также обнародовала фото, на котором снята с Александром Головиным. Многочисленные поклонники отметили, что привлекательные артисты очень гармонично смотрятся вместе, и осыпали их комплиментами. Кто-то предположил, что у Александра и Ангелины роман. Некоторые даже осмелились предупредить Поплавскую относительно Головина.Дело в том, что недавно звезда сериала "Кадетство" попал в скандал. Как писали "Дни.ру", бывшая возлюбленная Александра Головина рассекретила своего ребенка от артиста. После того как она раскрыла свою связь со знаменитым артистом и плод их любви – годовалую дочь, она стала жертвой травли со стороны друзей бывшего возлюбленного.Светлана и Александр познакомились на съемочной площадке. Головин исполнял одну из главных ролей, а она была гримером. Теперь женщина требует алименты на содержание дочери Оливии. Ее интересы защищает владелица адвокатского бюро Екатерина Гордон. Интересно, что сам не дал еще ни одного комментария относительно этой мутной истории. Однако ходят слухи, что актер намерен сделать ДНК-тест на отцовство.