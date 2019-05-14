На чемпионате мира по хоккею завершилась игровая программа понедельника. В одном из матчей сборная Канады смогла одержать волевую победу над хозяйкой турнира – командой Словакии. В результативном поединке был зафиксирован счет 6:5 в пользу Кленовых листьев.

На чемпионате мира по хоккею завершилась игровая программа понедельника. В одном из матчей сборная Канады смогла одержать волевую победу над хозяйкой турнира – командой Словакии. В результативном поединке был зафиксирован счет 6:5 в пользу "Кленовых листьев".Канадские хоккеисты дважды по ходу матча проигрывали с разницей в две шайбы (0:2 и 2:4), однако каждый раз смогли отыграться. Как итог, к 52-й минуте встречи на табло "Стил-Арены" в Кошице горели 5:5. Однако овертайма командам не понадобилось – за секунду до сирены канадцы усилиями Марка Стоуна забили победную шайбу.Помимо Стоуна у Канады забивали Энтони Манта, Ши Теодор, Джонатан Маршессо, Энтони Чирелли и Трой Стечер. В составе Словакии авторами заброшенных шайб стали Ладислав Надь и Матуш Сукель с Адамом Лишкой, которые оформили по дублю.Таким образом, "Кленовые листья" одержали вторую победу на чемпионате мира и вышли на второе место группы "А". В их активе 6 очков. Словакия же с тремя баллами располагается на пятой строчке.В параллельном матче группы "В" Швеция нанесла разгромное поражение своим скандинавским соседям – команде Норвегии. Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу хоккеистов "Тре Крунур". Шведы имеют после победы 6 очков (4 место), норвежцы – 0 баллов (7 позиция).