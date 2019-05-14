Пьяные водители, ставшие виновниками смертельных дорожно-транспортных происшествий, могут получить до 15 лет лишения свободы. Соответствующий законопроект во вторник, 14 мая, нижняя палата приняла в первом чтении.

Пьяные водители, ставшие виновниками смертельных дорожно-транспортных происшествий, могут получить до 15 лет лишения свободы. Соответствующий законопроект во вторник, 14 мая, нижняя палата приняла в первом чтении.Нормативно-правовой акт вносит изменения в статью 264Уголовного кодекса "Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатациитранспортных средств". С инициативой ужесточения санкций для пьяных водителейвыступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он отметил, что каждый год под колесами таких автомобилистовгибнет более четырех тысяч человек, а 20 тысяч становятся инвалидами.Фактически, привел страшную статистику спикер, за пять лет под колесами пьяныхводителей исчезает население целого города."Справедливо, если ответственность за такое преступлениебудет приравнена к умышленному убийству", – подчеркнул Володин.В случае окончательного принятия законопроекта пьяныйводитель, нанесший тяжкий вред другим участникам дорожного движения, можетполучить до семи лет лишения свободы. Сейчас – максимум четыре года.Если в результате такой аварии погиб человек – до 12 летзаключения. В случае гибели двух или более лиц, законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет.Также документ предлагает усилить ответственность засовершение преступлений в пьяном виде на железнодорожном, воздушном, внутреннемводном и морском транспорте и в метро."Действующие меры ответственности не сдерживают водителей отискушения сесть за руль будучи нетрезвым. Нужно принимать жесткие мерыреагирования, чтобы защитить наших граждан, уберечь людей от гибели на дорогахи наказать виновных", – отметил глава комитета Госдумы по безопасности ипротиводействию коррупции Василий Пискарев.Предложение спикера Госдумы поддержали в правительстве и Верховномсуде. Инициатива и в экспертном сообществе. Вбеседе с "Дни.ру" автоэксперт Михаил Горбачев назвал пьяное вождениепокушением на убийство. Водители в состоянии алкогольного опьяненияпредставляют огромную опасность для всех участников движения, и это частозаканчивается трагически, подчеркнул он.А руководитель общественного проекта "Обеспечениебезопасности дорожного движения" Константин Крохмаль отметил, чтонаказание за пьяную езду необходимо не только ужесточать, но и возвращать смертнуюказнь по отношению к тем водителям, которые повинны в смерти людей на дорогах.