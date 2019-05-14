Пьяные водители, ставшие виновниками смертельных дорожно-транспортных происшествий, могут получить до 15 лет лишения свободы. Соответствующий законопроект во вторник, 14 мая, нижняя палата приняла в первом чтении.
Пьяные водители, ставшие виновниками смертельных дорожно-транспортных происшествий, могут получить до 15 лет лишения свободы. Соответствующий законопроект во вторник, 14 мая, нижняя палата приняла в первом чтении.
Нормативно-правовой акт вносит изменения в статью 264
Уголовного кодекса "Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств". С инициативой ужесточения санкций для пьяных водителей
выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что каждый год под колесами таких автомобилистов
гибнет более четырех тысяч человек, а 20 тысяч становятся инвалидами.
Фактически, привел страшную статистику спикер, за пять лет под колесами пьяных
водителей исчезает население целого города.
"Справедливо, если ответственность за такое преступление
будет приравнена к умышленному убийству", – подчеркнул Володин.
В случае окончательного принятия законопроекта пьяный
водитель, нанесший тяжкий вред другим участникам дорожного движения, может
получить до семи лет лишения свободы. Сейчас – максимум четыре года.
Если в результате такой аварии погиб человек – до 12 лет
заключения. В случае гибели двух или более лиц, законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет.
Также документ предлагает усилить ответственность за
совершение преступлений в пьяном виде на железнодорожном, воздушном, внутреннем
водном и морском транспорте и в метро.
"Действующие меры ответственности не сдерживают водителей от
искушения сесть за руль будучи нетрезвым. Нужно принимать жесткие меры
реагирования, чтобы защитить наших граждан, уберечь людей от гибели на дорогах
и наказать виновных", – отметил глава комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Василий Пискарев.
Предложение спикера Госдумы поддержали в правительстве и Верховном
суде. Инициатива и в экспертном сообществе. В
беседе с "Дни.ру" автоэксперт Михаил Горбачев назвал пьяное вождение
покушением на убийство. Водители в состоянии алкогольного опьянения
представляют огромную опасность для всех участников движения, и это часто
заканчивается трагически, подчеркнул он.
А руководитель общественного проекта "Обеспечение
безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль отметил, что
наказание за пьяную езду необходимо не только ужесточать, но и возвращать смертную
казнь по отношению к тем водителям, которые повинны в смерти людей на дорогах.