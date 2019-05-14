Никита Джигурда помянул скончавшегося на днях Сергея Доренко. В опубликованном видео актер пообещал рассказать о совместных планах с журналистом, которые им так и не удалось осуществить.

Никита Джигурда помянул скончавшегося на днях СергеяДоренко. В опубликованном видео актер пообещал рассказать о совместных планах сжурналистом, которые им так и не удалось осуществить.Актеробещает когда-нибудь рассказать о своих встречах с Сергеем Доренко. Журналистаартист называет "настоящим" и отмечает, что жил он ярко – и ушелкрасиво. Свои переживания по поводу смерти журналиста Джигурда высказал вопубликованном в Instagramвидео."Поминаю Сергея Доренко. Когда-нибудь расскажу о нашихвстречах. О проекте, который, увы, не осуществился. Но суть в том, что оннастоящий. Красиво ушел, празднично, с разрывом аорты. Короче говоря, Сережка,царствие тебе небесное", – сказал актер. В заключение пожелал иподписчикам его микроблога "не хворать" – и выпил рюмку водки.Смерть настигла 59-летнего журналиста в центре Москвы, когдаон на мотоцикле возвращался от своих друзей из Подмосковья. Похороны должныбыли состояться 12 мая на Троекуровском кладбище, однако церемонию пришлосьперенести.Официальной причиной смерти главного редактора радиостанции"Говорит Москва" считается разрыв аорты. Но дочери журналиста отпервого брака заявили, что их отца могли отравить и потребовали дополнительнойсудебно-медицинской экспертизы, напоминает Teleprogramma.pro.В подписи к посту причислил Сергея Доренко к"безумцам", которые живут так, как будто они бессмертны. "Ярко,драйвово, прикольно жил и так же перешел в мир иной. Но главное – жизнь земнуюлюбил своею бунтарской душой", – заключил артист.