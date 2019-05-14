Его обвиняют в 2-х криминальных эпизодах

Его обвиняют в 2-х криминальных эпизодахВ Октябрьском районном суде города Владимира продлили срок пребывания экс-директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева под домашним арестом. Выходить на улицу ему нельзя до 17 июля 2019 года.Напомним, Игоря Конышева задержали в конце января. 23 января Октябрьский районный суд города Владимира отправил бывшего генерального директора ВСМЗ под домашний арест. Родственники сняли Игорю Конышеву квартиру на улице Мира.Игоря Конышева обвиняют в присвоении 4 миллионов рублей при создании нового сайта для музея, а также в присвоении с подельниками 300 тысяч рублей при создании нового логотипа ВСМЗ.