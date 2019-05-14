В узком кругу родственников и друзей именитая пара отметила важное событие. Эрнст и Екатерина Малышева крестили наследника.

В узком кругу родственников и друзей именитая пара отметила важное событие. Эрнст и Екатерина Малышева крестили наследника.Еще в марте российский дизайнер Екатерина Малышева подарила своему супругу Эрнсту Августу Ганноверскому сына. О прибавлении в семействе супруги предпочитали особо не распространяться, но сообщили, что назвали его Вельфом Августом. Что уж говорить про крещение – Эрнст и Екатерина просто предпочли о нем не сообщать. И журналисты бы ничего не узнали, если бы не тщеславие гостей, присутствующих на столь торжественном мероприятии.Родственники и близкие друзья обнародовали кадры с церемонии в Instagram. Согласно данным, крещение сына Эрнста и Малышевой случилось еще 11 мая в замке Мариенбург, передает . По данным западной прессы, крестными Вельфа Августа стали принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия и Хулио Марио Санто-Доминго-младший.На снимках, попавших в Сеть, можно разглядеть пару и их детей: дочь, сидящую на руках у матери, и сына, лежащего в обилии светлых одеял и покрывал у отца. После торжественной церемонии Эрнст и Екатерина устроили праздничный банкет, причем все там же, на территории замка. Мероприятие было выдержано в средневековом стиле.Материал дополняется