В узком кругу родственников и друзей именитая пара отметила важное событие. Эрнст и Екатерина Малышева крестили наследника.
В узком кругу родственников и друзей именитая пара отметила важное событие. Эрнст и Екатерина Малышева крестили наследника.
Еще в марте российский дизайнер Екатерина Малышева подарила своему супругу Эрнсту Августу Ганноверскому сына. О прибавлении в семействе супруги предпочитали особо не распространяться, но сообщили, что назвали его Вельфом Августом. Что уж говорить про крещение – Эрнст и Екатерина просто предпочли о нем не сообщать. И журналисты бы ничего не узнали, если бы не тщеславие гостей, присутствующих на столь торжественном мероприятии.
Родственники и близкие друзья обнародовали кадры с церемонии в Instagram. Согласно данным, крещение сына Эрнста и Малышевой случилось еще 11 мая в замке Мариенбург, передает . По данным западной прессы, крестными Вельфа Августа стали принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия и Хулио Марио Санто-Доминго-младший.
На снимках, попавших в Сеть, можно разглядеть пару и их детей: дочь, сидящую на руках у матери, и сына, лежащего в обилии светлых одеял и покрывал у отца. После торжественной церемонии Эрнст и Екатерина устроили праздничный банкет, причем все там же, на территории замка. Мероприятие было выдержано в средневековом стиле.
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